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Перекресток с круговым движением появится у областной прокуратуры в Пскове

Круговое движение организуют на перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове, недалеко от здания областной прокуратуры. Такое решение приняли участники заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения 11 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Круговое движение будет организовано с помощью дорожных знаков, разметки и бортового камня. Это временное решение, его приняли, чтобы упорядочить движение на перекрестке. В 2023-2024 годах планируется сделать реконструкцию перекрестка согласно принятому проекту.

Реконструкция здания «Таблетки» под театр кукол не касается параметров перекрестка, отметила заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова.

Сейчас в «часы пик» затруднен выезд с улицы Карла Маркса налево, а также поворот налево с улицы Кузнецкой при движении со стороны Октябрьского проспекта.