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В Пскове вернут пешеходный переход на Октябрьском проспекте

В Пскове вернут ликвидированный пешеходный переход через Октябрьский проспект на пересечении с улицей Свердлова. Такое решение приняли участники заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения 11 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Источник: «Убитые дороги Пскова»

Решение принято с формулировкой «в рамках пилотного проекта». Ликвидация данного перехода была одной из самых спорных и вызывала много обращений.

Кроме того, на этом участке организуют островок безопасности.