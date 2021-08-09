В Пскове вернут пешеходный переход на Октябрьском проспекте

В Пскове вернут ликвидированный пешеходный переход через Октябрьский проспект на пересечении с улицей Свердлова. Такое решение приняли участники заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения 11 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Источник: «Убитые дороги Пскова»
Решение принято с формулировкой «в рамках пилотного проекта». Ликвидация данного перехода была одной из самых спорных и вызывала много обращений.
Кроме того, на этом участке организуют островок безопасности.