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Борис Елкин поручил перепроверить расчеты «Убитых дорог» по перекрестку улиц Доставалова и Шестака

Власти Пскова проверят расчеты «Убитых дорог» о возможности организации кругового движения на перекрестке улиц Доставалова и Шестака в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 11 августа городская комиссия по инициативе общественного движения снова рассмотрела вопрос о возможности организации кругового движения на перекрестке.

Фото: https://vk.com/dorogipskova

«Убитые дороги» представили собственную визуализацию возможного изменения перекрестка с кольцом.

И.п. главы администрации Борис Елкин согласился, что данный перекресток требует внимания. Поток транспорта увеличился после строительства инфекционной больницы, а после ремонта Гаражного проезда появился «безумный трафик».

По словам Бориса Елкина, рано или поздно в Пскове приучатся к круговому движению. Он поддержал идею кругового перекрестка Шестака – Маргелова при условии соответствия нормативам. Сложность заключается в том, что прилегающие к улицам территории не муниципальные. С военным ведомством ведется необходимая работа.

Борис Елкин поручил управлению городского хозяйства приостановить публикацию закупочной документации по устройству светофора на перекрестке и до конца следующей недели перепроверить данные «Убитых дорог».