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Подрядчик назвал срок завершения ремонта Крестовского шоссе в Пскове

Подрядчик планирует завершить ремонт Крестовского шоссе в Пскове до 31 августа. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте компании «ДорСтройСервис».

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт компании «ДорСтройСервис»

«Это один из главных въездов в областной центр со стороны автомобильной трассы Р-23, где в память о первых боях Красной Армии установлена стела. Ремонтируем участок от примыкания к федералке до пересечения с улицей Германа, которая ведет в псковский аэропорт, в том числе дублер дороги. Протяженность объекта со съездами составляет 1,750 км. Начали с ремонта тротуара. Его площадь — более 3 тысяч кв. м. Затем разобрали бортовой камень и смонтировали новый - всего около 4 км. Проезжую часть сначала отфрезеруем, а затем уложим два слоя нового асфальтобетонного покрытия на площади свыше 27 тысяч кв. м. На замену идут 9 комплектов колодцев», - рассказал подрядчик.

Зеленую зону от проезжей части отделят техническим проходом. Для этого уложат более 1,3 тысячи кв. м брусчатки. Газоны будут засеяны травой.

В контракт также входит ремонт водопропускной трубы, устройство водосбросных сооружений с проезжей части, укрепление обочин асфальтогранулятом с добавлением щебня, нанесение разметки термопластиком.