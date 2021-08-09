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Ремонт более 10 километров трассы Порхов – Успенье завершили досрочно

Ремонт автомобильной дороги Порхов – Успенье в Дедовичском районе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершили досрочно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядная организация ООО «ДАФ» предъявила заказчику работ ГБУ ПО «Псковавтодор» законченный объект на 3 недели раньше срока, прописанного в контракте.

«Обязательства по контракту выполнены качественно и с опережением срока. Большое спасибо вам за достойную работу», - сказал представителям подрядной организации по итогам приемки и. о. директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Павел Кипрушев.

В свою очередь представитель подрядной организации Дмитрий Прошин поблагодарил заказчика за своевременную отзывчивость и совместную работу, а также директора Дедовичского филиала «Псковавтодора» и главу Дедовичского района за оперативную помощь в организации работ.

Ремонтные работы начали в апреле с расчистки 6,7 га полосы отвода. Подрядчик удалил лишнюю растительность вдоль дороги, выкорчевал пни, выполнил устройство водоотводных канав, планировку кюветов, отремонтировал 19 водопропускных труб, заменил крайние звенья на 3 трубах и укрепил откосы монолитным бетоном.

На проезжей части площадью 76 тысяч квадратных метров провели фрезерование изношенного покрытия и укладку выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетонных смесей, соответствующих новому ГОСТу. Обустроены заездные карманы и посадочные площадки на 6 автобусных остановках. Установлено два новых автопавильона, три скамьи и три урны.

Обочины укрепили щебеночно-песчано-гравийной смесью на площади более 40 тысяч квадратных метров, осевую разметку нанесли термопластиком, краевую — краской.

Кроме того, отремонтировали деформационные швы и асфальтобетонное покрытие на мосту через реку Судома на 50-ом км трассы.

Всего привели в нормативное состояние три участка дороги общей протяженностью 10,6 км: возле деревни Дубровка (с 27-го по 32-й км) и между населенными пунктами Пожеревицы и Сорокино (с 40-го по 42-й км и с 49-го по 53-й км). На эти цели из регионального бюджета направили более 160 млн рублей.

Отметим, что благодаря нацпроекту обновлять трассу Порхов – Успенье начали в 2020 году. Было восстановлено 1,45 км дороги в городе Порхове. В ближайших планах — заключить трехгодичный контракт на ремонт еще 6 участков дороги в Порховском и Дедовичском районах общей протяженностью около 51 км.

Автомобильная дорога Порхов – Успенье относится к III категории, длиной 91,7 км, проходит по трем районам Псковской области: Порховский, Дедовичский и Бежаницкий. Имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна составляет от 11 до 12,5 м, проезжей части – 7 м, обочин – 2 м.