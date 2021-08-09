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УГХ оценило качество ремонта дворовых проездов в Пскове

В Пскове заместитель начальника управления городского хозяйства Татьяна Алексеева и представитель подрядной организации совершили выезд на отремонтированные объекты, чтобы проконтролировать качество выполненных работ.

Они осмотрели проезды у ряда домов по Рижскому проспекту (91, 91а, 95 и 83, 83а). В рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» асфальтовое покрытие здесь приведено в нормативное состояние. У дома №91 проверяющие заметили на обновленном участке лужу и зафиксировали факт несоответствия нормативу. Подрядчик заверил, что данный дефект будет устранен в кратчайшие сроки.

Далее участники контрольного выезда осмотрели проезд у дома №54 по улице Коммунальной и дома №6а по улице Западной. В рамках муниципальной программы предусматривался только ремонт дорожного покрытия, но здесь также была проведена подсыпка небольшой территории у строящегося детского сада для того, чтобы жители имели возможность припарковать автомобили.

Отметим, что ремонт данных дворовых проездов был запланирован еще в 2020 году, но работы подрядчик не выполнил по ряду причин, и контракт был расторгнут. В этом году контракт снова разыгран, работы выполнила подрядная организация ООО «Спецтранссервис».

«Работы выполнены подрядчиком в срок. Замечания будут исправлены в ближайшее время. Подрядчик отчитается за выполненную работу. В целом, во всех дворах работы произведены качественно», - отметила замначальника УГХ Татьяна Алексеева.

Напомним, что в названной муниципальной программе участвуют территории, которые фактически (по межеванию) относятся к улично-дорожной сети, а не к многоквартирным домам.