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Завершилась реконструкция дороги от печорской деревни Лавры до границы с Латвией

Завершилась реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Лавры — граница с Латвийской Республикой в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Работы выполнили в рамках основного мероприятия российско-латвийского проекта прямого присуждения «Приграничные дороги» на средства гранта программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» на период 2014-2020 годов. На эти цели направили около 189 млн рублей.

Реконструировали 4,2 км дороги. На трассе полностью заменили дорожную одежду, и теперь дорога не имеет песчано-гравийных участков. Сначала подрядчик расчистил территорию от кустарника и деревьев, затем сформировал земляное полотно, уложил новые слои основания дороги и выполнил устройство двухслойного дорожного покрытия из асфальтобетона на основном ходу и 27 съездах.

Кроме того, в рамках реконструкции выполнили устройство 28 водопропускных труб, дождеприемных колодцев и лотков, переустройство линий электропередачи и сетей связи, строительство локальных очистных сооружений, планировку и укрепление обочин и откосов.

В деревне Лавры обустроили пешеходную зону. Тротуар, примыкающий к проезжей части, выложен тротуарной плиткой, а на отдельном земляном полотне построена новая пешеходная дорожка шириной 2,25 м. Обустроена автобусная остановка с автопавильоном. Установили электроосвещение, барьерное и перильное ограждение. Участки открытого грунта засеяли травой, установили дорожные знаки, сигнальные столбики, на проезжую часть нанесли разметку.

Реконструкцию провела подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Подрядчик несет гарантийные обязательства от 1 года до 8 лет на различные виды выполненных работ, согласно гарантийному паспорту.

Дорога Лавры — граница с Латвийской Республикой относится к IV категории, ширина земляного полотна составляет 10 метров, проезжей части — 6 метров, обочин — 2 метра. Расчетная скорость движения — 80 км/ч.

До конца текущего года завершат работу по внесению изменений в государственный кадастровый учет в части изменения технических характеристик объекта после реконструкции.