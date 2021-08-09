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АвтоМир / Дороги

В Пскове на перекрестке Рижский - Юбилейная действует новая схема движения

16.08.2021 11:06|ПсковКомментариев: 1

В Пскове на Рижском проспекте перед пересечением с ул. Юбилейной действует новая схема организации дорожного движения. Как сообщается в группе движение «Убитые дороги» В Контакте, теперь повернуть направо можно только с правой полосы, до этого поворот разрешался ещё и со средней.

Фото: сообщество Убитые дороги Пскова В Контакте

Такое решение было принято месяц назад на заседании рабочей группы комитета по транспорту, Управления городского хозяйства и ГИБДД.

«Как нам сообщили в УГХ, эта схема будет действовать временно, до проведения ремонта Рижского пр. на участке от ул. Юбилейной до ул. Балтийской, который, согласно контракту, выполнят до августа 2022 года. После ремонта планируется реализовать наше предложение по организации на данном участке четырех полос», - сообщили в «Убитых дорогах».

Теги: #Убитые дороги #дорожное движение #рижский проспект
Источник: Псковская Лента Новостей
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