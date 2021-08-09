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Власти Пскова заказали проект временного моста на время ремонта Ольгинского

Администрация Пскова заказала разработку проектно-сметной документации на строительство временного объездного мостового перехода при разработке проектно-сметной документации на «Капитальный ремонт автодорожного мостового перехода через реку Великая в створе Рижского проспекта (Ольгинский мост) в Пскове». Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена составит 35 млн 206 тыс. 372,00 рублей.

Основные технические параметры для разработки проектной документации. Мост должен быть запроектирован с двумя полосами движения. Габарит проезжей части Г-11,5

Длина искусственного сооружения, ширина тротуаров уточняются проектом. Вид покрытия моста – асфальтобетон, предполагается наличие освещения.

В соответствии с действующими нормативными документами предполагается рассмотреть возможность дальнейшего использования пролетных строений на другом объекте.

Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 20 ноября 2021 года. Само строительство предполагается в 2023 году.

Напомним, в Пскове планируют ремонт Ольгинского моста. Сейчас готовится проект ремонтных работ. На время ремонта планируется обустройство объезда. Конструкции временного моста планируют использовать для строительства путепровода на улице 128-й Стрелковой Дивизии.