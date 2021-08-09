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АвтоМир / Дороги

Отменен конкурс по выбору подрядчика для строительства 2-го пускового комплекса Северного обхода Пскова

16.08.2021 14:12|ПсковКомментариев: 1

В Псковской области отменили конкурс по выбору подрядчика для строительства 2-го пускового комплекса Северного обхода города Пскова. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 5 млрд 272 млн 962 тыс. 981 рубль.

Общая протяженность 2-го пускового комплекса составит 8,7 км. Участок объездной дороги соединит региональную трассу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье и федеральную дорогу А-212 Псков – Изборск до границы с Эстонской Республикой.

Предстоит построить автодорогу II категории с мостом через реку Великую, транспортной развязкой на пересечении с дорогой А-212, трех путепроводов (на пересечении с автодорогой Псков – Писковичи — Муровицы, через улицу Набережную в деревне Родина и дорогу Заровенье – Кусва) и технологический проход для прогона скота.

Дорога будет иметь 4 полосы движения по 3,5 м каждая, с разделительной полосой 2,75 м и обочинами 3,75 м. Ширина земляного полотна составит более 24 м. Длина моста - около 404 м. Расчетная скорость движения по новой трассе – 120 км/ч. Срок исполнения контракта - 30 ноября 2023 года.

Соединение двух федеральных автодорог (Р-23 и А-212) в обход областного центра будет иметь значительный социально-экономический эффект. Это будет способствовать развитию транспортного сообщения с прибалтийскими республиками, Санкт-Петербургом и Северо-Западными регионами страны, а также с Республикой Беларусь. Ввод в эксплуатацию 2-го пускового комплекса Северного обхода позволит обеспечить выход транзитного транспорта со стороны многосторонних пунктов пропуска «Шумилкино», «Куничина Гора» и «Брунишево» на федеральную автомобильную дорогу Р-23, минуя городскую черту.

Строительство 2-й очереди Северного обхода началось в 2016 году. В 2019 году была сдана в эксплуатацию транспортная развязка с Гдовской трассой. В 2020 году срок реализации строительства был перенесен из-за необходимости внесения изменений в проектную документацию в части строительства моста через реку Великую, влияющих на конструктивную надежность и безопасность объекта. Корректировка завершена и получила положительное заключение госэкспертизы.

Мероприятие реализуется на основании ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы». Из федерального бюджета на выполнение работ выделено 4,8 млрд рублей. Также предполагается софинансирование из областного бюджета.

Теги: #дороги Пскова #торги #Северный обход
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Строительство 2-й очереди Северного обхода Пскова Отменен конкурс по выбору подрядчика для строительства 2-го пускового комплекса Северного обхода Пскова Отменен конкурс по выбору подрядчика для строительства 2-го пускового комплекса Северного обхода Пскова Обновленный проект нового моста через Великую в Пскове прошел экспертизу Борис Елкин рассчитывает на запуск нацпроекта по ремонту мостов в 2022 году Борис Елкин надеется, что Северный обход будет достроен Осенью может продолжиться строительство Северного обхода Пскова Полноценное строительство нового моста через Великую в Пскове возобновят в 2021 году Борис Елкин надеется, что в этом году начнется строительство моста через реку Великую Борис Елкин: При должном финансировании строительные работы на Северном обходе будет возможным завершить в 2020-2021 году Мост на Северном обходе вокруг Пскова начнут строить не раньше следующего года На Гдовской развязке Северного обхода Пскова вводится временное ограничение движения На период Ганзейских дней открыто движение по транспортной развязке Псков-Гдов На строительстве Северного обхода ведется устройство транспортной развязки Псков - Гдов Строительство Северного обхода продолжается за счет подрядчиков На строительство Северного обхода поступит 200 млн рублей из федерального бюджета Гдовская развязка Северного обхода города Пскова будет готова к Ганзейским дням На Северный обход Псковская область получит из федерального бюджета 300 млн рублей На Северный обход Псковская область получит из федерального бюджета 300 млн рублей Строительство транспортной развязки Псков - Гдов на Северном обходе вошло в активную фазу Северный обход не станет долгостроем, убежден Иван Цецерский «Дневной дозор»: Когда на Северном обходе все «заколосится»? 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