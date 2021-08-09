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Участок дороги в Печорском районе ввели в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту

Около восьми километров дороги Неелово — Кудина Гора — Печоры в Печорском районе ввели в эксплуатацию после ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В нормативное состояние привели участок трассы с 19-го по 27 км, который проходит через населенные пункты Подгорье, Малая и Большая Гверстонь, Сорокино, Лезги. Средства на ремонт в объеме 110 млн рублей выделили из областного бюджета.

Подрядная организация ООО «ДорСтройСервис» расчистила 2,8 га полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности. Старое асфальтобетонное покрытие отфрезеровали, после чего уложили два слоя нового асфальта на площади около 56 тысяч метров квадратных. Обочины площадью свыше 27 ысяч метров квадратных укрепили щебеночно-песчано-гравийной смесью. Для создания качественного травяного покрова на бровке, склонах и откосах применили гидропосев.

Кроме того, отремонтировали пять автобусных остановок, установили новый автопавильон, две скамейки и две урны. На четырех водопропускных трубах заменили крайние звенья, еще на восьми трубах выполнили расчистку русел и укрепление откосов насыпи бетоном и каменной наброской.

Для обеспечения безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная дорожная разметка: осевая и дублирующие знаки на проезжей части – термопластиком со светоотражающими микростеклошариками, краевая – краской.

И. о. директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Павел Кипрушев отметил, что ремонт произведен в срок.

«На каждом этапе ремонта специалисты отдела контроля качества производили отбор образцов материалов, поступающих на объект, и проверяли их на соответствие предъявляемым требованиям. В ходе лабораторных испытаний несоответствия заявленным характеристикам выявлено не было. Это значит, что подрядчик ответственно подошел к своим обязанностям по ремонту дороги. В связи с чем можно уверенно сказать, что эта дорога прослужит долгие годы жителям Псковской области и ее гостям», - подчеркнул руководитель заказчика работ.

Автомобильная дорога Неелово — Кудина Гора – Печоры относится к IV категории, ее протяженность — 37,791 км. Благодаря нацпроекту в 2019-2021 годах обновили 20 км. Паспорт нацпроекта предполагает продолжение ремонта в 2022 году и реконструкцию моста через реку Обдех в 2023 году.