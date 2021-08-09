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Женщина пожаловалась на зарастание дорог между деревнями в Пустошкинском районе

Жительница Пустошкинского района жалуется на зарастание дорог, которые связывают населенные пункты Яссы, Поддубье и Середеево. Просьбу вырубить лишнюю растительность она опубликовала на сайте губернатора Псковской области.

Фото здесь и далее: Елена Барканова

«Грустно, когда дороги зарастают. Это предвестник того, что по данному направлению, скорее всего, "вымирают" деревни — никому кустарник не мешает, никто уже не обращается с просьбами его вырубить», - написала местная жительница.

По ее словам, растительность у границ проезжей части не ограничивается трудностями передвижения. Женщина заметила, что это влечет опасность для всех участников дорожного движения: риск повредить автомобиль во время непогоды, ограниченный обзор в случае изгиба полотна или выхода в последний момент на проезжую часть диких животных.

«Тот же борщевик и прочая поросль захватывают не только полосу отвода, но уже и обочины дорог. Автомобилистам меж тем приходится снижать скорость из-за ограниченной видимости, рисковать стать непреднамеренным нарушителем ПДД или попасть в ДТП», - отметила женщина.

Ответственным за реагирование на данную жалобу назначили и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислава Стармолотова.