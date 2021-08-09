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АвтоМир / Дороги

В Пскове начинаются работы по устройству нового кольца

17.08.2021 15:21|ПсковКомментариев: 0

В Пскове начинаются работы по устройству кольца на пересечении улиц Кузнецкой, Карла Маркса и Плехановский посад. Как сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий, появившиеся на перекрестке водоналивные блоки еще не означают введения кругового движения.

На пересечении улиц начнутся работы по разбивке кольца и устройству бордюра. Блоки сейчас установлены для безопасности рабочих.

Позже будут установлены дорожные знаки, необходимые для организации дорожного движения. Александр Грацкий напомнил, что изменение схемы движения планируется с 30 августа.

Дорожные работы на перекрестке будут вести ГБУ «Псковавтодор» в рамках контракта по содержанию улиц и дорог в центре Пскова, а также организация, с которой заключен контракт по нанесению разметки на псковских улицах.

Напомним, решение об организации кругового движения приняли 11 августа участники заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения. В работе комиссии участвовал и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин.

Круговое движение будет организовано с помощью дорожных знаков, разметки и бортового камня. Это временное решение, его приняли, чтобы упорядочить движение на перекрестке. В 2023-2024 годах планируется сделать реконструкцию перекрестка согласно принятому проекту.

Сейчас в «часы пик» затруднен выезд с улицы Карла Маркса налево, а также поворот налево с улицы Кузнецкой при движении со стороны Октябрьского проспекта. Планируемая реконструкция здания «Таблетки» под театр кукол не касается параметров перекрестка.

Теги: #администрация Пскова #Псковавтодор #улица Карла Маркса #улица Кузнецкая #улица Плехановский Посад #комиссия по безопасности дорожного движения #круговое движение
Источник: Псковская Лента Новостей
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