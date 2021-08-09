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АвтоМир / Дороги

В Пскове расчистят ливневую канализацию

17.08.2021 19:53|ПсковКомментариев: 2

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 17 августа, провел рабочую встречу с и.п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, губернатор напомнил, что Псков в последнее время неоднократно накрывали сильные дожди, от населения поступало много обращений на затопления городских улиц. В связи с этим он попросил проинформировать о возможных причинах застоя воды, а также о том, какая работа проводится по ликвидации последствий.

Борис Елкин заметил, что, действительно, ливневая канализация не везде справлялась с большим объемом воды. Имелись различные локальные участки, которые требовали вмешательства людей и специальной техники для принудительной откачки или прочистки ливневых стоков. «В прошлые выходные, например, ливневая канализация работала на пределе своих возможностей. Но в течение часа, полутора, вода ушла с проезжей части», — заметил он.

Участники рабочей встречи обсудили различные технические аспекты образования застоя воды, а также проанализировали возможные пути их решения. «Ливневую канализацию можно сделать либо отдельным госконтрактом, либо в рамках реконструкции и капитального ремонта дорог. Она была полностью заменена на участках улиц Л. Поземского, Я Фабрициуса, пересечении Инженерной и Индустриальной», — проинформировал Борис Елкин. Затопление части улицы Я. Фабрициуса, по его словам, происходит как раз на стыке старого и отремонтированного участка. «Когда сделаем ливневую канализацию на всем протяжении улицы такого быть не должно», — заверил Борис Елкин.

Глава региона подчеркнул, что по оценке специалистов-синоптиков, учитывая изменения климата, частота и мощность неблагоприятных погодных явлений будет нарастать. Он предложил по объектам, где будут вестись ремонтные работы, учитывать этот аспект, например, предусматривать более широкие отводные коммуникации. Борис Елкин пообещал, что этот вопрос будет проработан. «Чем больше мы будем проводить масштабных реконструкций, тем лучше будет для всей инфраструктуры. И это не только ливневая канализация, но и другие инженерные сети. Меняя коммуникации, мы увеличиваем жизнь улице», — подчеркнул Борис Елкин.

Речь зашла и об организации расчистки ливневой канализации. Глава региона обратил внимание, что этой работой необходимо заниматься не столько в экстренной режиме, когда затопление уже возникло, сколько в плановом. А также проверяя наиболее сложные участки сразу после появления прогноза о сильных ливнях. Михаил Ведерников поинтересовался, достаточно ли для этого техники. Борис Елкин подчеркнул, что есть потребность в специализированных технических средствах, и на их приобретение в дальнейшем будут предусмотрены необходимые средства.

Губернатор также особое внимание обратил на необходимость перенастройки работы единой диспетчерской службы, специалисты которой смогли бы корректно и грамотно общаться с населением, а также оперативно передавать информацию соответствующим подразделениям.

Теги: #администрация Пскова #губернатор #ливневая канализация
Источник: Псковская Лента Новостей
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