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Круговое движение организуют на пересечении улиц Шестака и Доставалова в Пскове к концу сентября

Круговое движение организуют на пересечении улиц Шестака и Доставалова в Пскове к концу сентября. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы городской администрации Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.

«К концу сентября на пересечении улиц Шестака и Достовалова должно появиться круговое движение, что существенно облегчит передвижение на данном перекрестке», - отметил он.

Борис Елкин напомнил, что на прошлой неделе он провел заседание комиссии по безопасности дорожного движения, в рамках которой обсуждался вопрос организации кругового движения на данном перекрестке.

«На рабочей группе совместно с УГИБДД по городу Пскову и общественными организациями вопрос был проработан дополнительно и принято окончательное решение по устройству кругового движения», - резюмировал он.