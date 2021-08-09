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Автоматический пункт весогабаритного контроля появится в Стругокрасненском районе

Система автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств появится на автомобильной дороге Лудони-Павы-Боровичи на участке км 7+400 – км 8+400 в Стругокрасненском районе Псковской области. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок. Начальная цена контракта – 48,3 млн рублей.

Должен быть установлен автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств и автоматическая дорожная метеорологическая станция.

Весовые датчики пьезоэлектрического типа, должны быть установлены в дорожное полотно зоны весогабаритного контроля на постоянной основе, перпендикулярно направлению движения, перекрывая всю полосу движения.

Лазерные сканеры определения габаритов, установленные на П-образной опоре над контролируемой полосой движения, производят сканирование транспортного средства, проходящего зону весогабаритного контроля, обеспечивая при этом измерение высоты и ширины транспортного средства.

Устанавливаются обзорные камеры видеонаблюдения, электронные информационные табло, термодатчик, средства искусственного освещения дорожного полотна.

Срок поставки - по 15 декабря 2021 г.