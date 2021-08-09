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Началось обустройство круга на пересечении улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове

Началось обустройство круга на пересечении улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Такое решение приняли в ходе прошлого заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Круговое движение организуют с помощью дорожных знаков, разметки и бортового камня.

В администрации добавили, что это временное решение, чтобы упорядочить движение на перекрестке, так как в 2023-2024 годах перекресток планируют реконструировать.