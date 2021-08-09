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К ремонту улицы Коммунальной в Пскове приступили раньше намеченного срока

Подрядная организация «Дорожный отряд» раньше намеченного срока начала ремонт улицы Коммунальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

До конца этого года приведут в порядок первый участок – от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной. Работы начались с демонтажа бортового камня. В дальнейшем подрядчик заменит асфальтовое покрытие проезжей части, усилит его геосеткой, укрепит обочины, отремонтирует тротуар, установит скамейки и урны, заменит пешеходное ограждение, нанесет разметку и сделает газоны.

Улица Коммунальная – одна из главных дорожных артерий города, здесь расположено множество социальных объектов, подчеркнули в пресс-службе. Приведение ее в нормативное состояние с соблюдением графика работ будет держаться на особом контроле, напомнили в администрации города.

В следующем году ремонту подлежит второй участок – от улицы Юбилейной до дома №70 по улице Коммунальной, в том числе дублеры. Работы выполняют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего на эти цели выделили более 215 млн рублей.