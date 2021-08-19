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Мост и очередной участок дороги Псков – Гдов – Сланцы отремонтируют за 582 млн рублей

Объявлен аукцион на ремонт очередного участка автомобильной дороги Псков - Гдов - Сланцы. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, подрядчик должен выполнить ремонт на участках км 100+400 – км 103+200, км 103+200 – км 114+800, км 132+700 – км 149+429, а также обновить мост через реку Куна в Гдовском районе.

Предстоит ремонт покрытия, существующих пересечений и примыканий, искусственных сооружений и автобусных остановок, нанесение разметки.

Начальная цена контракта - 582 млн 377 тысяч 764 рубля.

Окончание подачи заявок 9 сентября.

Окончание выполнения работ на участке км 103+200 – км 114+800 - до 10 декабря этого года. Остальные два участка и мост через реку Куна отремонтируют до 12 августа 2022 года.

Напомним, дорогу на Гдов приводят в порядок в течение последних лет. В 2021 году выполняется ремонт двух участках трассы Псков – Гдов – Сланцы. В Гдовском районе 22 км дороги ремонтирует АО «АБЗ-Дорстрой». В Псковском районе участок между деревней Заклинье и селом Середка длиной 7,3 км ремонтирует «Псковавтодор».