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Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Пскове 20-22 августа

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Пскове 20-22 августа в связи с проведением всероссийских соревнований по спортивному ориентированию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Ограничение движения введут на следующих участках:

20 августа с 10.00 до 16.00 – участок улицы Герцена от улицы Леона Поземского до улицы Волкова. В качестве объезда – улица Труда;

21 августа с 10.00 до 16.00 – участок улицы Красноармейской от дома №4 до Ольгинской набережной (пересечение с улицей Красноармейской при движении с улицы Малясова). В качестве объезда – улица М. Горького;

22 августа с 9.30 до 14.00 – участок улицы Некрасова от Октябрьского проспекта до Комсомольского переулка. В качестве объезда – улицы Свердлова и Советская.

«Приносим извинения за временные неудобства. Просим планировать ваши поездки заранее и соблюдать требования дорожных знаков», - добавили в администрации.