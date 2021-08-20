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Госавтоинспекция напомнила псковичам о безопасности на асфальте

Госавтоинспекция напомнила псковичам о безопасности на асфальте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД по Псковской области, пешеходы - одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены. Дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией.

Для Госавтоинспекции работа по предупреждению аварийности с участием пешеходов является одним из приоритетных направлений деятельности, ведь каждое третье дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали или погибли люди, происходит с участием пешеходов. Нередко из-за незнания Правил дорожного движения или пренебрежения ими виновником ДТП становится сам пешеход.

С целью пропаганды законопослушного поведения 20 августа сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами «Молодежки ОНФ» организовали и провели акцию «Внимание, светофор». С помощью трафаретов на асфальте перед светофорами нанесли надписи, призывающие к соблюдению элементарных правил.

«Уважаемые пешеходы, только убедившись в полной безопасности, начинайте переход. Запомните, автомобиль не может остановиться мгновенно! Помните - от вашей дисциплины на дороге зависит ваша безопасность», - отметили в УГИБДД.