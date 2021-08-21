АвтоМир / Дороги

Витебские дорожники займутся ремонтом дороги на юге Псковской области

Витебские дорожники займутся ремонтом дороги на юге Псковской области. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, подведены итоги торгов на капитальный ремонт автодороги Себеж - Глубочица - граница с Республикой Белоруссия на участке от км 5+00 до км 21+077 (выборочно) в Себежском районе.

Объект реализуется за счет средств областного бюджета. Ввод 2,811 км планируется до 1 ноября 2022 года, 2,227 км - до 1 ноября 2023 года.

На электронный аукцион была подана только одна заявка, которую признали соответствующей требованиям. Конкурс в электронной форме признан несостоявшимся. Контракт заключат с ОАО «Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск».

Предложенная цена - 282 млн 324 тысячи 883 рубля.