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Более 7 километров автодороги отремонтировали в Псковском районе

Сразу два объекта национального проекта «Безопасные качественные дороги» ввели в эксплуатацию в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона. Так, приемочная комиссия оценила ремонт ремонт участка дороги Псков — Писковичи — Муровицы и капитальный ремонт тротуаров в деревне Писковичи.

«Обновление дороги и пешеходной зоны важны для местных жителей. Здесь расположен ряд социальных учреждений: школа, детский сад, спорткомплекс и культурно-досуговый центр», - пояснили в пресс-службе.

Оба контракта выполнила подрядная организация ООО «ДорСтройСервис». В части ремонта трассы полностью заменили асфальтобетонное покрытие на протяжении 7,2 км: от деревни Хотицы в сторону Муровиц. Площадь покрытия составила более 48 тысяч кв. м. Кроме того, рабочие отремонтировали 4 водопропускные трубы, на 5 трубах заменили крайние звенья, расчистили полосу отвода от деревьев и кустарника и укрепили обочины. Также удалось привести в порядок 7 автобусных остановок, установить 3 автопавильона и обустроить разворотную площадку для общественного транспорта.

Капремонт тротуаров включал в себя обустройство свыше 680 метров пешеходных дорожек на 6 участках: установку бордюрного камня, устройство основания из щебеночно-песчаной смеси и покрытия из асфальтобетона. Для безопасного передвижения людей, особенно в темное время суток, установили новые фонари, пешеходное ограждение, искусственные дорожные неровности, нанесли светоотражающую разметку из термопластика, у пешеходных переходов уложили тактильную плитку.

В общей сложности на исполнение двух контрактов из областного бюджета выделено более 115 млн рублей.

На 2022 год запланировано строительство новых тротуаров и наружного искусственного освещения в деревнях Хотицы, Писковичи и Загорицы, добавили в пресс-службе.