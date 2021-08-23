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В Пскове появится стационарная камера фотовидеофиксации нарушений правил остановки и стоянки

В Пскове появится стационарная камера фотовидеофиксации нарушений правил остановки и стоянки транспорта. Об этом сегодня, 24 августа, рассказал журналистам начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Федоров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как сообщил начальник ЦАФАП, администрация Псковской области планирует расширить возможности комплексов, которые будут фиксировать нарушения. Во второй половине года в центр должны поставить для тестирования стационарный комплекс фотовидеофиксации по нарушениям правил остановки и стоянки.

Сейчас в Пскове для этого используется мобильный комплекс фотовидеофиксации «Паркон», который установлен в автомобиле и движется в местах действия запрещающих дорожных знаков. Уже определили адрес в Пскове, по которому будет тестироваться данный комплекс. Окончательное место установки пока неизвестно, его предстоит опробовать в работе.

По словам Юрия Федорова, в настоящее время администрация Псковской области ищет подрядчика для поставки стационарного комплекса.