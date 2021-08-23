АвтоМир / Дороги

В Пскове могут начать штрафовать автоматически за нарушение правил проезда пешеходных переходов

Стали известны возможные места установки комплексов фотовидеофиксации нарушений правил проезда пешеходных переходов в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, планами использования данных комплексов 24 августа поделился начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Федоров.

По его словам, до конца 2021 года планируется провести тестовую эксплуатацию комплексов, фиксирующих нарушения правил проезда пешеходных переходов. Администрация Псковской области сейчас ищет подрядчика.

Юрий Федоров сообщил, что есть ряд пешеходных переходов, где на протяжении нескольких лет допускаются наезды на пешеходов. В ряде случаев власти шли путем ликвидации переходов. Например, Октябрьский проспект в Пскове потерял несколько переходов. На одном из рабочих совещаний решено установить подобный комплекс на одном из опасных переходов.

Юрий Федоров назвал два возможных варианта места установки – на улице Леона Поземского у мясокомбината или у дома №1 на улице Алехина. В 2020 году там фиксировались факты наездов автомобилей на людей.