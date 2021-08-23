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Новый мост соединит проспект Гагарина и улицу Малышева в Великих Луках

Работы по строительству моста, соединяющего проспект Гагарина и улицу Малышева в Великих Луках, начнут в 2022 или в 2023 году. Об этом на 47-м заседании Великолукской гордумы шестого созыва 24 августа заявил глава города Николай Козловский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Вопрос о строительстве нового путепровода Николаю Козловскому задал депутат Великолукской городской думы, директор МП «Водоканал» Евгений Шумайлов. Он отметил, что этот путепровод очень важен для тех, кто проживает и работает за железнодорожными путями.

Николай Козловский отметил, что в начале 90-х годов по просьбе Министерства путей сообщения, мост, который соединял Гагарина и Малышева снесли в связи с тем, что габариты вагонов были увеличены в сторону высоты. Тогда было подписано соглашение между великолукским исполкомом городской власти и Министерством путей сообщения о том, что они восстановят этот мост в ближайшее время.

По словам Николая Козловского, сегодня необходимость строительства этого моста очень велика. «Чтобы добраться тем же промышленникам с Малышева на Дружбу, нужно преодолеть плечо в 13,5 километров. В то же время при строительстве моста этого плечо должно сократиться до 800 метров», — пояснил он.