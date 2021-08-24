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Комплексы фотовидеофиксации в Псковской области начнут выявлять нарушения на переездах

Комплексы фотовидеофиксации в Псковской области начнут выявлять нарушения правил проезда железнодорожных переездов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, планами использования данных комплексов 24 августа поделился начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Федоров.

На фото: Мемориал на месте гибели железнодорожников в Себежском районе

«Будем пробовать комплексы на железнодорожных переездах в населенном пункте Локня и на территории Себежского района, где электричка столкнулась с белорусским панелевозом, погибли машинист и его помощник», - сказал Юрий Федоров. Комплексы уже размещены, сейчас будет проходить процесс передачи их в собственность «Псковавтодору». После принятия документов начнется тестирование комплексов.

На сегодня в Псковской области имеется 65 комплексов фотовидеофиксации. В ближайшее время их станет 68. Три новых комплекса установили в Неелове на автодороге Псков - Старый Изборск, второй на автодороге Р-23 в районе гостиницы «Балтахаус» в Крестах с направлением на пешеходный переход к сельхозтехникуму. Третий комплекс смонтирован в деревне Лобок Невельского района.