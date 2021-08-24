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Определен подрядчик для ликвидации колейности на улице Сосновой в Пскове

Определен подрядчик для ликвидации колейности на улице Сосновой в Пскове. Как сообщается в документах на сайте закупок, победителем торгов стало ООО «Спецдор 60» с предложением 5 млн 656 тысяч 309 рублей.

На втором месте – ООО «Спецтранссервис» с предложением 5 млн 686 тысяч 557 рублей.

Ранее сообщалось, что администрация Пскова заказала выполнение работ «по ликвидации колей и неровностей покрытия глубиной до 50 мм, фрезерованию и устройству защитного слоя на всю ширину покрытия проезжей части улицы Сосновой».

Окончание ремонтных работ планируется 30 октября 2021 года. Ремонт улицы проведут без перерывов движения транспортного потока.