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Подрядчик устранил выявленные недочеты на улице Алтаева в Пскове

Еще на одном объекте национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Пскове завершились ремонтные работы. Сегодня, 25 августа, состоялась окончательная приемка работ по контракту на улице Алтаева. Ранее комиссия выявила несколько недочетов, которые подрядчик устранил. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Улица Алтаева расположена в районе Запсковья и соединяет улицы Текстильную, Новоселов и Инженерную. В администрации подчеркнули, что это социально важный объект: улица ведет к отделению Псковской детской городской поликлиники и школе №22. Протяженность участка – 565 метров.

Подрядная организация ООО «Дорожный отряд» привела дорогу в нормативное состояние. Так, на проезжей части был отфрезерован старый асфальт и уложено два слоя нового асфальтобетонного покрытия, заменен старый бортовой камень, проведены работы по обустройству пешеходной зоны, установлены новые люки. На проезжей части заменили «лежачего полицейского», а разметку нанесли термопластиком со светоотражающими элементами.

На месте также благоустроили зеленую зону: взамен демонтированного пешеходного ограждения посадили 160 кустов многолетнего кизильника.

Отметим, что изначально улица Алтаева была включена в план ремонта улично-дорожной сети города Пскова за счет субсидий областного бюджета, однако благодаря экономии на торгах, улица вошла в нацпроект. Заказчиком ремонта выступило управление городского хозяйства администрации города Пскова.