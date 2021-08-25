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Круговое движение на перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове откроют 27 августа

Круговое движение на пересечении улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове откроют 27 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«На перекрестке закончены работы по установке дорожных знаков, бортового камня, нанесена разметка. Решение по введению на этом перекрестке кругового движения было принято городской комиссией по безопасности дорожного движения», - отметили в пресс-службе.

Запустить движение по «кольцу» планировалось 30 августа, но работы выполнили с опережением.

Круговая развязка на пересечении улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове — это временное решение, чтобы упорядочить движение на перекрестке, добавили в пресс-службе. В 2023-2024 года этот перекресток планируется реконструировать.