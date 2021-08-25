←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что русскому хорошо то китайцу...
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
в МРЭО Живая очередь
Какой автомобиль надежнее?
Почему нужно менять резину сейчас?
Правила замены масла
Как не запустить автомобиль
Кто на чем экономит при обслуживании?
Все ограничения движения
Остановку? Да пусть переносят
Чем опасен дождь для авто
Кольцо с дровяником
Узнаешь себя?
ещё Дороги 25.08.2021 17:272 Еще шесть дворов в Пскове привели в нормативное состояние. ФОТО 26.08.2021 16:530 Круговое движение на перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове откроют 27 августа 26.08.2021 14:161 Проезд вблизи школы №21 в Пскове стал безопаснее 26.08.2021 11:343 Жители Крестов пожаловались главе Пскова на неблагоустроенные дворы 25.08.2021 19:101 Подрядчик устранил выявленные недочеты на улице Алтаева в Пскове 25.08.2021 17:272 Еще шесть дворов в Пскове привели в нормативное состояние. ФОТО
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Круговое движение на перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове откроют 27 августа

26.08.2021 16:53|ПсковКомментариев: 0

Круговое движение на пересечении улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове откроют 27 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«На перекрестке закончены работы по установке дорожных знаков, бортового камня, нанесена разметка. Решение по введению на этом перекрестке кругового движения было принято городской комиссией по безопасности дорожного движения», - отметили в пресс-службе.

Запустить движение по «кольцу» планировалось 30 августа, но работы выполнили с опережением.

Круговая развязка на пересечении улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове — это временное решение, чтобы упорядочить движение на перекрестке, добавили в пресс-службе. В 2023-2024 года этот перекресток планируется реконструировать.

Теги: #администрация Пскова #дороги Пскова #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы проходить техосмотр добровольно на личном автомобиле?
В опросе приняло участие 164 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
26.08.2021, 16:530 Круговое движение на перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове откроют 27 августа 26.08.2021, 16:050 Юридические лица в Пскове могут сэкономить при ремонте автомобилей 26.08.2021, 14:161 Проезд вблизи школы №21 в Пскове стал безопаснее 26.08.2021, 11:480 Молодой мотоциклист врезался в автомобиль в Великих Луках
26.08.2021, 11:343 Жители Крестов пожаловались главе Пскова на неблагоустроенные дворы 26.08.2021, 08:570 Мотоциклист пострадал в ДТП в Псковском районе 25.08.2021, 19:243 Лишенный водительских прав мужчина сбил человека на Рижском проспекте в Пскове 25.08.2021, 19:101 Подрядчик устранил выявленные недочеты на улице Алтаева в Пскове
25.08.2021, 17:272 Еще шесть дворов в Пскове привели в нормативное состояние. ФОТО 25.08.2021, 16:276 Фотофакт: На перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове готовятся к введению кругового движения 25.08.2021, 15:360 Определен подрядчик для ликвидации колейности на улице Сосновой в Пскове 25.08.2021, 13:570 Две аварии мешают движению автомобилей на Ольгинском мосту в Пскове
25.08.2021, 11:545 В Пскове исправили «кривую» разметку велодорожки на Октябрьском проспекте 25.08.2021, 08:503 Стали известны подробности ДТП на трассе Р-23 в Пустошкинском районе. ФОТО 24.08.2021, 20:590 Водители двух фур пострадали в ДТП на трассе Р-23 в Пустошкинском районе 24.08.2021, 19:370 Обжалование «чужих» штрафов по линии ГИБДД упростят с 1 сентября
24.08.2021, 19:102 Комплексы фотовидеофиксации в Псковской области начнут выявлять нарушения на переездах 24.08.2021, 17:520 Новый мост соединит проспект Гагарина и улицу Малышева в Великих Луках 24.08.2021, 17:490 К 1 сентября в Пскове исчезнет часть предупреждений о фотовидеофиксации 24.08.2021, 16:230 В Пскове могут начать штрафовать автоматически за нарушение правил проезда пешеходных переходов
24.08.2021, 14:280 Комплекс фотовидеофиксации на Октябрьском проспекте Пскова поменяет место дислокации 24.08.2021, 13:391 Более 7 километров автодороги отремонтировали в Псковском районе 24.08.2021, 13:350 Псковскую транспортную компанию оштрафовали за неисполнение госконтракта 24.08.2021, 13:131 В Пскове появится стационарная камера фотовидеофиксации нарушений правил остановки и стоянки
24.08.2021, 12:103 Комплексы фотовидеофиксации стали фиксировать втрое больше нарушений в Псковской области 24.08.2021, 11:080 Стойка полуприцепа грузовика отлетела в легковой автомобиль на дороге Заполье — Гдов 24.08.2021, 10:330 Под Псковом начали фиксировать выезд на «встречку» с помощью фотовидеофиксации 24.08.2021, 10:192 Лось погиб под колесами автомобиля в Порховском районе
24.08.2021, 09:510 Съезд на улицу Пригородную перекрыли в Пскове 24 августа 24.08.2021, 09:251 В Себежском районе водитель «Дэу Нексии» врезался в забор. ФОТО 24.08.2021, 07:150 Правительство просят снизить требования к ГОСТу по тонировке автомобилей 23.08.2021, 18:060 Автомобиль «Джили» съехал в кювет и опрокинулся в Псковском районе
23.08.2021, 17:360 Водитель «Рено» выехал на «встречку» и попал в ДТП в Великолукском районе 23.08.2021, 17:180 Мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся в Псковском районе 23.08.2021, 14:260 Витебские дорожники займутся ремонтом дороги на юге Псковской области 23.08.2021, 13:571 Почти 25% читателей ПЛН не откажутся от автомобиля при любых ценах на топливо
23.08.2021, 13:266 «Будете ли вы проходить техосмотр добровольно?» - тема опроса в «Автомире» 23.08.2021, 13:120 В России утвердили концепцию развития электротранспорта 23.08.2021, 11:120 В Псковской области за неделю выявили 61 пьяного водителя 23.08.2021, 09:590 Два автомобиля столкнулись на Четырех углах в Пскове
22.08.2021, 21:580 «ВАЗ» въехал в остановку в Новосокольническом районе 22.08.2021, 11:221 Техосматривайтесь 22.08.2021, 09:500 С 22 августа диагностическая карта больше не нужна для оформления ОСАГО 22.08.2021, 09:330 Автомобиль въехал в опору ЛЭП в Плюсском районе
21.08.2021, 19:200 ГИБДД напомнила об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября 21.08.2021, 17:400 81-летний велосипедист пострадал в ДТП в Печорском районе 21.08.2021, 13:000 Съезд на улицу Германа в Пскове перекроют 23 августа 21.08.2021, 03:0917 Опубликованы фото и видео с места ДТП с тремя погибшими в Псковской области
21.08.2021, 01:440 Три человека погибли в ДТП в Стругокрасненском районе 20.08.2021, 22:000 Псковичам рассказали, как снять налогообложение с несуществующего автомобиля 20.08.2021, 19:360 Госавтоинспекция напомнила псковичам о безопасности на асфальте 20.08.2021, 17:260 «Лифан» опрокинулся в Локнянском районе при движении по обочине, пострадала девушка
20.08.2021, 16:560 Три автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 20.08.2021, 16:430 Одностороннее движение введут на участке улицы Звездной в Пскове 20.08.2021, 15:590 Движение автомобилей ограничат на улице Кузнецкой в Пскове с 24 августа 20.08.2021, 15:000 Псковичам предлагают сделать свой путь на работу более выгодным
20.08.2021, 13:406 Нужна ли Пскову концепция развития велоинфраструктуры? 20.08.2021, 12:521 Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Гдовском районе 20.08.2021, 12:482 Автомобильная поэма: как стать сильным директором автосервиса за три года 20.08.2021, 12:292 Псковичам советуют избегать визитов в МРЭО утром во вторник и в субботу
20.08.2021, 09:480 Автомобиль с пьяным водителем перевернулся на крышу в Новосокольническом районе 20.08.2021, 09:370 Движение транспорта ограничат на улице Школьной в Пскове с 23 августа 20.08.2021, 09:020 Водитель «Киа» не учел погодные условия и столкнулся с «Фордом» в Плюсском районе 20.08.2021, 08:510 Молодой водитель «Лады» пострадал при столкновении с деревом в Куньинском районе
20.08.2021, 08:310 Лучших водителей пожарных машин определили в Псковской области 19.08.2021, 19:420 Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Пскове 20-22 августа 19.08.2021, 17:390 Вопросы безопасности дорожного движения обсудили в псковской Росгвардии 19.08.2021, 17:140 Низкопольные автобусы запустят на пригородных рейсах в Псковской области
19.08.2021, 17:050 Мост и очередной участок дороги Псков – Гдов – Сланцы отремонтируют за 582 млн рублей 19.08.2021, 14:420 Автобусную остановку планируют установить рядом с одним из великолукских предприятий 19.08.2021, 13:291 К ремонту улицы Коммунальной в Пскове приступили раньше намеченного срока 19.08.2021, 10:450 Началось обустройство круга на пересечении улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове
19.08.2021, 07:455 МВД предложило упростить процедуру техосмотра 18.08.2021, 22:370 В России отменили обязательный техосмотр для покупки ОСАГО 18.08.2021, 20:0210 Велодорожка появилась на центральной улице Пскова 18.08.2021, 19:590 Автоматический пункт весогабаритного контроля появится в Стругокрасненском районе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.