Великие Луки получили дополнительное финансирование на ремонт дворов

Великие Луки получили дополнительное финансирование на ремонт дворовых территорий. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.
На сегодняшний день в городе отремонтировали 20 дворовых территорий в разных районах города.
«Так, отремонтирован двор на улице Щорса, 88, улице Запрудной, 14, улице Ставского, 6. По каждому двору прошла комиссионная приемка с участием управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации, подрядной организации, которая выполняла работы, депутатов Великолукской городской Думы и Псковского областного Собрания, моих общественных советников и активных жителей домов», - добавил глава города.