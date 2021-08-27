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Великие Луки получили дополнительное финансирование на ремонт дворов

Великие Луки получили дополнительное финансирование на ремонт дворовых территорий. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

«Установившаяся сейчас погода позволяет наращивать взятые темпы ремонта дворов. Напомню, в этом году было запланировано отремонтировать 43 дворовые территории, благоустроить 23 проезда во дворы. В настоящее время все контракты разыграны, подрядчик выполняет работы. Великим Лукам выделено дополнительное финансирование на ремонт дворовых территорий. Это стало возможным благодаря программе формирования комфортной городской среды. Благодаря этому в нашем городе преобразятся еще несколько дворовых территорий», - рассказал Николай Козловский.

На сегодняшний день в городе отремонтировали 20 дворовых территорий в разных районах города.

«Так, отремонтирован двор на улице Щорса, 88, улице Запрудной, 14, улице Ставского, 6. По каждому двору прошла комиссионная приемка с участием управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации, подрядной организации, которая выполняла работы, депутатов Великолукской городской Думы и Псковского областного Собрания, моих общественных советников и активных жителей домов», - добавил глава города.