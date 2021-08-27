До 37,9 млн рублей будет стоить ремонт проезда рядом с улицей Поземского

Администрация Пскова заказала ремонт проезда вдоль домов №117, 125б, 131, 135 по улице Леона Поземского. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составит 37 млн 921 тыс. 314 рублей.
Окончание подачи заявок – 3 сентября 2021.
Протяженность участка – 1,272 км. Тип покрытия – капитальное, вид покрытия - асфальтобетон;
Ширина проезжей части составляет 6-7 метров. Окончание ремонтных работ – 12 августа 2022 г.
Техническим заданием предусмотрено устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси тип А16Вт (габбро-диабаз) толщиной 5 см, регулировка высотного положения крышек 6 люков с подъемом на высоту до 10 см, замена 6 плит покрытия, устройство покрытия тротуара на площади 1573,00 кв. метров. Должен быть срезан с обочин скопившийся грунт. Предполагается нанесение разметки, установка дорожных знаков на металлических оцинкованных стойках.