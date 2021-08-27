До 37,9 млн рублей будет стоить ремонт проезда рядом с улицей Поземского

Псковичам предлагают сделать свой путь на работу более выгодным

Движение автомобилей ограничат на улице Кузнецкой в Пскове с 24 августа

Одностороннее движение введут на участке улицы Звездной в Пскове

Автомобиль с пьяным водителем перевернулся на крышу в Новосокольническом районе

Псковичам советуют избегать визитов в МРЭО утром во вторник и в субботу

Автомобильная поэма: как стать сильным директором автосервиса за три года

Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Гдовском районе

Движение транспорта ограничат на улице Школьной в Пскове с 23 августа

Водитель «Киа» не учел погодные условия и столкнулся с «Фордом» в Плюсском районе

Молодой водитель «Лады» пострадал при столкновении с деревом в Куньинском районе

Лучших водителей пожарных машин определили в Псковской области