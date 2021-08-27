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3130 метров дороги в Печорском районе будут ремонтировать за 53 миллиона рублей

ООО «СПЕЦДОР 60» получит контракт на ремонт автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье (км 28+882 – км 31+760) в Печорском районе Псковской области. Как сообщается в документах на сайте закупок, по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, заявка соответствует требованиям. Конкурс в электронной форме признан несостоявшимся. Цена контракта - 53 млн 396 тыс. 995,00 рублей.

Источник финансирования - средства регионального бюджета.

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Начало участка работ соответствует фактическому адресу примыкания автомобильной дороги Киршино-Лисье. Конец участка работ км 31+760 (автобусная остановка), соответствует паспортным данным автомобильной дороги. Длина ремонтируемого участка составляет 3130 метров. В перечень работ входят устройство 490 метров освещения, на участке находятся три автобусных павильона.

Окончание ремонтных работ планируется до 15 ноября 2021 года.