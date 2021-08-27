Несколько железнодорожных переездов закроют в Великих Луках из-за капремонта

Несколько железнодорожных переездов закроют в Великих Луках в связи с проведением капитального ремонта путей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Будут закрыты следующие переезды:
- 481 км ПК 5 (1-й Сеньковский) с 23:00 30 августа до 8:00 31 августа. Объезд будет осуществляться через переезд 481 км ПК 10 (Богдановский);
- 482 км ПК 8 (Рябики) с 17:00 30 августа до 10:00 31 августа;
- 481 км ПК 10 (Богдановский) с 9:00 1 сентября до 8:00 2 сентября. Объезд будет осуществляться через переезд 481 км ПК 5 (Сеньковский);
- 481 км ПК 5 (1-й Сеньковский) с 9:00 6 сентября до 18:00 7 сентября. Объезд будет осуществляться через переезд 481 км ПК 10 (Богдановский).