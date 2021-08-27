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Администрация ответила на просьбу островичей запретить проезд самосвалов по новой дороге

Администрация Островского района исключила возможность проезда по новой автодороге самосвалов, следующих на территорию карьера. Такой ответ дан на запрос местных жителей, которые попросили закрыть для грузовиков дорогу через их деревни. Письмо островичи прислали в редакцию Псковской Ленты Новостей.

По словам местных жителей, новой асфальтовой дороге за 12 миллионов рублей, построенной после обращения к президенту Российской Федерации на деньги федерального и областного бюджетов, «угрожает опасность».

«В деревнях: Глушни, Ногино, Рядобжа, Шенихово, Бередники, Малиновка жители обеспокоены планами администрации Островского района по началу добычи камня в карьере на границе военного аэродрома Веретье. Опасения связаны с прохождением единственной дороги, соединяющей карьер с федеральной трассой, через населенные пункты Шенихово, Рядобжа, Ногино, Глушни», - говорится в письме.

Свои опасения островичи изложили в официальном запросе на имя главы Островского района Дмитрия Быстрова. Они отметили, что увеличенная интенсивность дорожного движения и вывоз карьерных пород самосвалами через вышеуказанные деревни приведет к:

движению большегрузной техники в границах водоохранной зоны реки Великой,

повышенной нагрузке на дорожное полотно с прогнозируемыми критическими нагрузками и нарушением его целостности,

чрезмерной шумовой нагрузке,

повышенной вибрационной нагрузке на фундаменты домов, расположенных вдоль дороги,

многократному увеличению выбросов выхлопных газов в зоне жилой застройки,

запыленности прилегающих к дороге территорий,

ограничению автомобильного движения ввиду наличия продолжительных участков дороги, не позволяющих одновременный проезд автомобилей во встречных направлениях,

увеличению рисков дорожно-транспортных происшествий из-за наличия «слепых» поворотов на узких участках дороги (не дающих возможности разъезда большегрузного и легкового автомобилей движущихся во встречном направлении).

Редакция Псковской Ленты Новостей обратилась к Дмитрию Быстрову для разъяснения ситуации. По его словам, на данный момент направлен запрос на разработку альтернативных предложений по прокладыванию дороги.

«Разбивать дорогу, которую мы недавно сделали, неправильно, поэтому мы запросили предложения от того, кто будет использовать карьер, об организации альтернативной дороги, которая будет отсыпана из материала с этого карьера. Мы не допустим того, чтобы большегрузы разбивали нашу муниципальную дорогу, и жителям об этом было сказано», - заверил Дмитрий Быстров.