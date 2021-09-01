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Около 12 км нового барьерного ограждения установили на дорогах Псковской области

Около 12 км нового барьерного ограждения установили на дорогах Псковской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в ГБУ «Псковавтодор», металлоконструкции появились на участках дорог в Пушкиногорском, Новоржевском, Себежском и Плюсском районах.

«Барьерка» выполнена из оцинкованного металла и укомплектована светоотражающими элементами, что значительно повышает безопасность дорожного движения в темное время суток. Светоотражатели обозначают направление полосы движения на виражах и поворотах и предупреждают водителей об опасном участке дороги. Ограждение также предназначено для предотвращения съезда автомобилей в кювет и несанкционированного выхода пешеходов на дорогу.

Гарантия на выполненные работы составляет 5 лет, на материалы - более 10 лет.

Заказчик ГБУ ПО «Псковавтодор»

Подрядчик - ООО «Меганефть»

Стоимость — 28,6 млн рублей

Источник — областной бюджет

Программа — нацпроект БКД