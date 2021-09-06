АвтоМир / Дороги

Масштабные дорожные работы планируется продолжить в Великих Луках

Об инвестиционных проектах в Великих Луках и предстоящем ремонте городских улиц в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал глава города Николай Козловский.

Фото: портал «Луки.ру».

«Компания "АИК" вложила более 1 миллиарда рублей в реконструкцию набережной и всех коммунальных сетей, это было одним из условий инвестора. Городская власть, со своей стороны, старается помочь инвесторам и выполнить все то, что необходимо. После реконструкции набережной нас ожидает еще несколько масштабных проектов», - сказал глава города.

Среди других крупных инвестиционных проектов Великих Лук - реконструкция проспекта Ленина, строительство путепровода через железнодорожные пути в створках проспекта Гагарина и улицы Малышева. Кроме того, к ним относится поддержанный губернатором Псковской области проект - строительство объездной дороги вокруг города (в западном направлении) для грузового транспорта.

Также в 2023-2024 годах планируется строительство второго путепровода, благодаря которому из юго-восточной части города можно будет добраться до северной не через центр, а по мосту. Ранее длина пути составляла 13 километров, а после строительства путепровода она сократится до 1 километра. Скоро проект отправится на экспертизу, а потом появится возможность подать заявку на финансирование в федеральные структуры.

Николай Козловский подчеркнул, что задержки выполнения дорожных работ в Великих Луках связаны, чаще всего, с проблемами у подрядчиков. «Подрядчики приходят, не всегда рассчитывая свои силы и сроки. Иногда хромает качество. Однако администрация города за этим следит и привлекает общественность для регулирования этих вопросов», - добавил глава города.

В продолжение разговора о ремонте дорог Николай Козловский пояснил необходимость организации подземного перехода в Великих Луках. «Когда мы начали строить четырехполосный путепровод, стало понятно, что он будет упираться в следующую двухполосную дорогу. Там надо было убрать светофор, но при этом обезопасить пешеходов. Тогда мы обратились к специалистам из Санкт-Петербурга. Они рассмотрели различные проекты и предложили выйти именно таким путем - построить подземный переход. Задержка строительства произошла из-за того, что именно эта часть города стоит на болоте, и нам пришлось исследовать почвы шпунтами Ларсена. Кроме того, проходящая рядом газовая труба также отсрочила строительные работы», - рассказал глава муниципалитета и выразил надежду на скорое завершение строительства.