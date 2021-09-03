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Круговое движение монтируют на перекрестке улиц Шестака и Доставалова в Пскове

Начались работы по созданию кругового движения на перекрестке улиц Шестака и Доставалова в Пскове, сообщает телеграм-канал «Убитые дороги Пскова».

Фото и видеоматериалы: телеграм-канал «Убитые дороги Пскова».

Как отметили авторы телеграм-канала, круговое движение здесь создадут по их предложению, для повышения безопасности проезда перекрестка.

«Просим соблюдать требования дорожных знаков и не брать пример вот с таких водителей, которые не видят дорожные знаки перед своим носом и не помнят ПДД», - добавили авторы телеграм-канала.