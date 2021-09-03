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Ограничительные столбы установили в центре Пскова, чтобы прекратить нарушения ПДД

Дорожная разметка и ограничительные столбы появились на улице Ленина вблизи Гуманитарного лицея в Пскове. Об этом сообщил и. п. главы администрации города Пскова Борис Елкин.

«Каждое утро провожающие школьников хаотично ставили свои автомобили вблизи входа в образовательное учреждение. Кроме того, после нанесения разметки водители пренебрегали правилами дорожного движения», - написал Борис Елкин в своем инстаграм-аккаунте.

По его словам, в пятницу было принято решение установить ограничительные столбы, чтобы упорядочить движение вблизи школы и обеспечить безопасность на пешеходном переходе.