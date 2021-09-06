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Участки дороги в Пустошкинском районе закроют из-за тренировок по ралли

Участки дороги в Пустошкинском районе закроют для проведения тренировочных сборов по авторалли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Участки автодороги Пожни – Шалахово – Столпово перекроют 7 сентября с 10:00 до 18:00 от деревни Тимоново до деревни Колпино и от деревни Колпино до деревни Пожни.

Проезд общественного и гражданского транспорта будет осуществляться по первому требованию пользователей. Временное прекращение движения обеспечивает Федерация автомобильного спорта Псковской области. Контактный телефон президента федерации Мыслевича Олега Вадимовича: 8-911-378-05-81.