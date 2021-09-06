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На сэкономленные при ремонте Крестовского шоссе средства проведут благоустройство

Ремонтные работы на Крестовском шоссе принял во вторник, 7 сентября, исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сейчас планируется дальнейшее благоустройство территории у шоссе на сэкономленные средства.

Сегодня уже отремонтировали участок протяженностью более полутора километров - от пересечения Крестовского шоссе с улицей Германа (поворот на аэропорт) до перекрестка с круговым движением на пересечении с Ленинградским шоссе.

На приемке присутствовали депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов и подрядчик.

«Подрядчик ответственно подошел к работам и учел все пожелания жителей», - подчеркнул Алексей Севастьянов.

На месте собравшиеся обсудили вопросы о дальнейшем благоустройстве территории, прилегающей к шоссе.

Так, неотремонтированным остается участок с остановкой у дома №92 на Крестовском шоссе. Как сообщил сегодня подрядчик, на его ремонт разыгрывают контракт, итоги подведут 15 сентября. Работы проведут уже в этом году.

Планируется благоустроить и место напротив дома №86, где после дождя возникает большая лужа. Как рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей Борис Елкин, прорабатывается вопрос о проведении здесь необходимых ремонтных работ в следующем году.