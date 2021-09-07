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Бортовые камни устанавливают на новом круговом перекрестке в Пскове

Установка бортовых камней ведется на будущем круговом перекрестке улиц Шестака и Доставалова. Работы производит ООО «СитиИнвестГрупп» в рамках муниципального контракта.

Круговое движение на данном участке будет организовано к концу сентября. Это существенно облегчит проезд транспорта на перекрестке и обеспечит безопасность участников дорожного движения.

Вопрос организации кругового движения обсуждался на комиссии по безопасности дорожного движения Пскова. Решение проработано при участии сотрудников ГИБДД и общественных организаций.