Бортовые камни устанавливают на новом круговом перекрестке в Пскове

Установка бортовых камней ведется на будущем круговом перекрестке улиц Шестака и Доставалова. Работы производит ООО «СитиИнвестГрупп» в рамках муниципального контракта.
Круговое движение на данном участке будет организовано к концу сентября. Это существенно облегчит проезд транспорта на перекрестке и обеспечит безопасность участников дорожного движения.
Вопрос организации кругового движения обсуждался на комиссии по безопасности дорожного движения Пскова. Решение проработано при участии сотрудников ГИБДД и общественных организаций.