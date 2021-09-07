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Подписан контракт на ремонт моста в Пушкиногорском районе за 300 млн рублей

Подписан контракт на капитальный ремонт моста через реку Великую в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Мост располагается на 9-ом километре автодороги Пушкинские Горы – Рождество – Велье. Согласно контракту, его должны отремонтировать до 30 ноября 2023 года. Благодаря федеральному финансированию, которое Псковская область получила из резервного фонда правительства РФ на начало ремонта четырех мостов, объект может быть введен в эксплуатацию раньше срока. Стоимость работ оценивается в 292 миллиона рублей.

Основная задача — восстановить состояние моста. Длина участка капремонта — 362 метра, из них длина пятипролетного сооружения – более 125 м.

В результате ремонта габариты моста будут доведены до нормативных: двухполосную проезжую часть расширят до 8 метров, общая ширина пролетного строения составит 10,9 метра.

На время ремонта моста будет организован временный объезд участка для общественного и личного транспорта.