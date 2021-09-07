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Перспективы ремонта тротуара у «Культтоваров» обсудили в Пскове

В Пскове в рамках рабочего выезда обсудили перспективы ремонта тротуара на Рижском проспекте у «Культтоваров», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В выезде приняли участие и. о. главы администрации города Пскова Борис Елкин, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин, глава города Елена Полонская и представители УГХ Пскова.

«Это объект переходящий. В этом году мы можем завершить только часть ремонта, а продолжить его уже в следующем. Если эта осень будет теплой, можем закончить уже в этом году, ведь подрядчик работает на опережение. В любом случае, нужно будет ориентироваться по погоде. Если ночью начнутся заморозки, то торопиться с укладкой асфальта не будем. Не станем работать в ущерб качеству» - сказал Борис Елкин.

Юрий Сорокин подчеркнул, что «проблемная точка» Рижского проспекта находится около дома №76. Подрядчик ответил, что «пробочное» место около этого дома удастся разгрузить, сместив бортовой камень и открыв еще одну полосу движения. «Прекрасная идея!» - оценил вице-спикер Областного Собрания.

Еще один «тяжелый» перекресток находится в районе Гаражного проезда. «И эту проблему в будущем предстоит решить городским властям», - добавил Борис Елкин. Кроме того, отдельное финансирование получит установка светофора на пересечении Рижского проспекта и улицы Печорской. В скором времени будут объявлены торги.



По словам исполняющего обязанности главы администрации Пскова, планируется отремонтировать весь участок дороги, вплоть до улицы Балтийской. При этом водителям следует подготовиться к ограничениям движения на этом участке на время ремонта.



Елена Полонская уточнила, планируется ли организация пешеходных дорожек до торгового центра «Фьорд Плаза». Борис Елкин пояснил, что для организации дорожек необходимо решить проблемы с водоотведением, канализацией и провести коммуникации на участок, поэтому в рамках исполняемого проекта это не планируется.



«Если честно, я только в Пскове столкнулся с тем, что люди в крупные торговые центры ходят пешком, а не приезжают на машинах. Однако сейчас к нему стали ходить маршрутки, поэтому проблему пешеходных дорожек мы можем решить позже», - заключил Борис Елкин.