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Движение транспорта перекроют на нескольких улицах Великих Лук 12 сентября

Движение транспорта перекроют на нескольких улицах города Великие Луки 12 сентября в связи с проведением соревнований. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Движение транспортных средств будет прекращено в связи с проведением Всероссийских соревнований памяти заслуженного тренера России А. Г. Сидорова, чемпионата и первенства Псковской области по велосипедному спорту.

С 9.30 до 14.30 перекроют следующие участки автомобильных дорог:

на набережной Лейтенанта Шмидта;

на улице Льва Толстого (от набережной Лейтенанта Шмидта до дома №10 на улице Льва Толстого);

на улице Некрасова (от проспекта Ленина до улицы Ботвина);

на переулке Некрасова (от улицы Ботвина до улицы Полиграфистов);

на улице Ботвина (от улицы Добролюбова до улицы Гастелло);

на улице Холмской (от улицы Гастелло до улицы Половской);

на улице Гастелло (от улицы Холмской до улицы Полиграфистов).

Определены следующие маршруты объезда: проспект Ленина; Октябрьский проспект; улица Третьей Ударной Армии; улица Гастелло; улица Полиграфистов; улица Половская; улица Холмская и Транспортная магистраль.