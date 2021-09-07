Движение транспорта перекроют на нескольких улицах Великих Лук 12 сентября

Движение транспорта перекроют на нескольких улицах города Великие Луки 12 сентября в связи с проведением соревнований. Об этом сообщает портал «Луки.ру».
Движение транспортных средств будет прекращено в связи с проведением Всероссийских соревнований памяти заслуженного тренера России А. Г. Сидорова, чемпионата и первенства Псковской области по велосипедному спорту.
С 9.30 до 14.30 перекроют следующие участки автомобильных дорог:
на набережной Лейтенанта Шмидта;
на улице Льва Толстого (от набережной Лейтенанта Шмидта до дома №10 на улице Льва Толстого);
на улице Некрасова (от проспекта Ленина до улицы Ботвина);
на переулке Некрасова (от улицы Ботвина до улицы Полиграфистов);
на улице Ботвина (от улицы Добролюбова до улицы Гастелло);
на улице Холмской (от улицы Гастелло до улицы Половской);
на улице Гастелло (от улицы Холмской до улицы Полиграфистов).
Определены следующие маршруты объезда: проспект Ленина; Октябрьский проспект; улица Третьей Ударной Армии; улица Гастелло; улица Полиграфистов; улица Половская; улица Холмская и Транспортная магистраль.