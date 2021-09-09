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Проектировщик разработает два варианта расположения временного моста через Великую в Пскове

ООО «Стройдормост проект» разработает проект временного моста через Великую в Пскове на время ремонта Ольгинского моста. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, 9 сентября подведены итоги конкурса на разработку проектно-сметной документации на выполнение дополнительных работ (устройство временного объездного мостового перехода) при капитальном ремонте Ольгинского моста в Пскове.

Только одна организация участвовала в конкурсе – это ООО «Стройдормост проект»

Проект обойдется в 35 млн 206 тыс. 372,00 рублей.

Подрядчик должен выполнить сравнение не менее 2-х вариантов проектных решений по плановому расположению, схеме, конструкциям пролётного строения и опор объездного моста, плановому расположению подходов и конструкции дорожной одежды подходов. Рассмотреть расположение створов ул. Профсоюзная – ул. Розы Люксембург и ул. Ипподромная – Комсомольская площадь.

Напомним, данная организация выполняет основной проект капитального ремонта моста.