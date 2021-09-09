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На Гдовской трассе в Псковском районе завершают укладку асфальтобетона

На Гдовской трассе в Псковском районе завершают укладку щебеночно-мастичного асфальтобетона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

На объекте национального проекта «Безопасные качественные дороги» - участке дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Псковском районе – завершается укладка финишного слоя асфальтобетонного покрытия. Подрядная организация, ГБУ ПО «Псковавтодор», использует для этих целей щебеночно-мастичный асфальтобетон – смесь, которая обеспечивает хорошее сцепление автомобильных шин с дорогой и выдерживает большие транспортные нагрузки. На сегодня уже уложили более 6 километров финишного слоя.

В работе задействовано 16 единиц техники. Гудронатор разливает битумную эмульсию для лучшего «склеивания» двух слоев асфальтобетона (выравнивающего и верхнего). На подвозе ЩМА работают 10 самосвалов. Асфальтоукладочное звено состоит из четырех механизмов: перегружателя, асфальтоукладчика и двух катков.

«Впереди идет перегружатель. Он обеспечивает плавную работу асфальтоукладчику, что гарантирует ровность укладываемого покрытия. Машина также производит легкое перемешивание смеси и исключает так называемую сегрегацию: при транспортировке она может слежаться или расслоиться. После перегружателя идет асфальтоукладчик, оборудованный автоматикой. Этой машине мы задаем параметры дороги: поперечный и продольный уклон. За асфальтоукладчиком идет уплотняющая техника: сначала средний, 10-тонный, а затем тяжелый, 13-тонный каток, который производит финишную укатку покрытия», - рассказал о процессе укладки асфальта главный инженер Псковского филиала ГБУ ПО «Псковавтодор» Виктор Яковлев.

Параллельно на другом участке ремонта, в деревне Середка, рабочие производят отсыпку и укатку обочин. На объекте находится обочиноукладчик, каток, самосвалы подвозят песчано-гравийную смесь и асфальтогранулят.

Псковавтодор приводит в порядок участок дороги длиной 7,3 км, который проходит через деревни Заклинье, Грядище и Середка. В последнем расположена Середкинская средняя общеобразовательная школа, в которой обучаются более 240 детей.

Начиная с 2019 года, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» трассу Псков - Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье приводят в нормативное состояние поэтапно. В 2019 году восстановили 23,2 км, в 2020 году - 31,6 км, а в 2021 году – 29,5 км. К 2024 году в планах обновить автодорогу на всем ее протяжении на территории Псковской области. Особое внимание при ремонте этого объекта уделяется безопасности дорожного движения. В 2019 году благодаря нацпроекту возле Середкинской школы обустроили безопасный пешеходный переход. В 2020 году установили освещение. На проезжую часть нанесли шумовые полосы. В этом году дорожники обустроили в Середке новую автобусную остановку. А в деревне Ершово осветили дорогу на протяжении 1,6 км.