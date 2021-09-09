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Автомобилист возмутился километровым пробкам на дороге Неелово - Псков

Мужчина возмутился километровым пробкам в Псковском районе. Свою жалобу он прислал в редакцию Псковской Ленты Новостей.

«Может, кто ответит, почему вдруг вот уже недели три на дороге Неелово — Псков постоянные пробки длиной в пять километров? Это как же так надо было отрегулировать светофоры. Не пора ли обратить внимание на этот бардак дорожников и сотрудников ГИБДД», - возмутился автор сообщения.

Редакция ПЛН обратилась за комментарием в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Там со ссылкой на филиал ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в городе Пскове рассказали, что на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в границах Псковского района действительно изменили режим работы светофоров.

«На светофорных объектах изменен режим работы с выделением полнопешеходной фазы в соответствии с представлением ОГИБДД России по Псковскому району и пунктом 7.2.6 ГОСТ Р 52289-2019, а именно отсутствие информационных световых секций при светофорном регулировании движения пешеходов и поворачивающих транспортных средств (пересекающих направление движения пешеходов) в одной фазе светофорного цикла», - говорится в ответе.

В комитете также добавили, что на следующей неделе на этих дорогах планируют установить кнопки для пешеходов.