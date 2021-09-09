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АвтоМир / Дороги

В Пскове планируют ремонт улицы Германа

13.09.2021 09:21|ПсковКомментариев: 0

Администрация Пскова заказала выполнение работ по ремонту улицы Германа (участок от Крестовского шоссе до съезда к аэропорту). Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 9 млн 377 тыс. 595,99 руб.

Протяженность ремонтируемого участка – 0,342 км. Тип покрытия – капитальное, вид покрытия – асфальтобетон. Ширина проезжей части составляет 7-8 метров.

Подрядчику предстоит выполнить замену выравнивающего слоя покрытия проезжей части на площади 2545 кв. метров, разборку 664 метров существующего бортового камня вручную, ремонт тротуаров, регулировку высотного положения крышек 18 люков с подъемом на высоту до 10 см, демонтаж и укладку 5 плит покрытия. Техническим заданием также предусмотрены восстановление зеленой зоны, демонтаж и монтаж 34 метров пешеходного ограждения, устройство разметки проезжей части термопластиком.

Срок окончания подачи заявок – до 16 сентября 2021 года, окончания ремонтных работ – 29 июля 2022 года.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова #улица Германа
Источник: Псковская Лента Новостей
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