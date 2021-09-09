АвтоМир / Дороги

Мост через реку Кобылицу отремонтировали в Дедовичском районе

Мост через реку Кобылицу капитально отремонтировали Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Мост находится на 55-ом километре автодороги Порхов – Успенье. Подрядчик начал работы в конце 2020 года. На это время была организована временная переправа.

Длина отремонтированного участка составила 423 метра. Подрядчик выполнил все работы в соответствии с требованиями. Он отремонтировал дорожное полотно, смонтировал 9 железобетонных балок пролетного строения, отремонтировал тротуары, установил барьерное перильное ограждение и нанес разметку. Кроме того, привел в нормативное состояние участок автодороги, прилегающий к мосту, произвел вынос коммуникаций, попадающих в зону ремонта.

На работы направили 116 миллионов рублей. Подрядчик дает гарантию на по земляному полотну и искусственному сооружению 8 лет, основанию дорожной одежды, водосбросным и водоочистным сооружениям – 6 лет, по нижнему слою покрытия и ограждению – 5 лет, верхнему слою покрытия – 4 года, укреплению обочин – 2 года.